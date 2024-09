Jacobs treibt die strategische Transformation mit dem Abschluss der angekündigten Abspaltung und Fusion voran

Dallas (ots/PRNewswire) - Jacobs behält sein Geschäft mit innovativen

Das neu gestraffte Portfolio ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf

unterschiedliche Strategien in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, Städte

und Orte, Energie, Umwelt, Biowissenschaften, Verkehr und Wasser zu

konzentrieren



Die Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Jacobs zu einemstärker fokussierten und höherwertigen Unternehmen. Jacobs wird auch in Zukunftein führender Anbieter von wissenschaftlich fundierten Beratungs- undConsulting-Lösungen sein, der sich auf die Bewältigung einiger der komplexestenHerausforderungen in den Bereichen Infrastruktur und Nachhaltigkeit konzentriertund dabei führende Positionen in den attraktiven Bereichen fortschrittlicheFertigung, Städte und Orte, Energie, Umwelt, Biowissenschaften, Verkehr undWasser einnimmt. Jacobs behält auch seinen innovativen Geschäftsbereich fürDatenlösungen und digitale Technologien der nächsten Generation, der für dieBereitstellung digitaler Lösungen für kritische Infrastrukturen für seine Kundenvon zentraler Bedeutung ist."Ein vereinfachtes Jacobs beschleunigt unsere Entwicklung zu einemwiderstandsfähigeren, fokussierteren und wachstumsstärkeren Anbieter vonkritischen Infrastrukturen, der uns in die Lage versetzt, margenstarke Aufträgezu erschließen und gleichzeitig unsere Führungsposition in schnell wachsendenMarktsektoren, die auf langfristige Megatrends wie kritische Infrastrukturen,Biowissenschaften und Halbleiter ausgerichtet sind, zu festigen", sagte JacobsChair & CEO Bob Pragada. "Mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Lösungeiniger der größten Herausforderungen für unsere Kunden und die Gesellschaftbauen wir auf unserer Erfahrung auf und stellen uns der Herausforderung, dieErwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen - und damit neu zu