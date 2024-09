Oclean stellt drei neue Produkte vor, die Ihr Lächeln verschönern

Die Oclean Ease wurde als perfekte elektrische Zahnbürste für den Einstieg konzipiert und ist ideal für Anwender, die von Handzahnbürsten auf elektrische Zahnbürsten umsteigen. Er verfügt über einen einzigartig gestalteten, staubdichten 2-in-1-Deckel, der sowohl als Bürstengriff als auch als Reiseetui fungiert und so für Komfort und Hygiene sorgt. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 120 Tagen mit einer einzigen Ladung* liefert die Ease bis zu 66.000 Bewegungen/Min. mit Mikrovibrationen für eine effektive und dennoch sanfte Plaqueentfernung.

Ausgestattet mit zwei Bürstenmodi, die über eine einzige Taste gesteuert werden, verfügt sie außerdem über einen integrierten intelligenten 2-Minuten-Timer, der Sie dazu anregt, die vom Zahnarzt empfohlene Putzzeit einzuhalten, und der Sie alle 30 Sekunden daran erinnert, den Bürstenbereich zu wechseln. Die Oclean Ease bietet ein hervorragendes, müheloses Putzerlebnis und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für alle, die noch keine Erfahrung mit elektrischen Zahnbürsten haben.

Oclean X Lite: Ihre Einführung in das intelligente Zähneputzen

Für diejenigen, die bereits elektrische Zahnbürsten verwenden, bietet die Oclean X Lite einen hervorragenden Einstieg in die Welt der intelligenten Zahnbürsten. Dieses Produkt dient als Einstieg in die Oclean Smart Series (X Series), die alle mit einem intelligenten Bildschirm auf dem Gerät ausgestattet sind, der dabei hilft, 8 Zahnputzbereiche zu verfolgen und sofortiges Feedback und Berichte zum Zähneputzen liefert. Oclean X Lite bietet Ihnen auch eine Lösung, um die verpassten Putzstellen mit nur einem Klick zu beseitigen. Es stellt automatisch eine zusätzliche Bürstenführung für diese Bereiche ein, um eine gründliche und vollständige Reinigung zu gewährleisten. Das Oclean X Lite ist perfekt für Menschen, die Einblicke in ihre Zahnputzgewohnheiten erhalten möchten, ohne sich mit einer App verbinden zu müssen.