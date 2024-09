Das BrandFestival erobert Berlin / Mitteleuropas renommierte Konferenz für Markenkommunikation feiert internationalen Erfolg

Berlin (ots) - Das BrandFestival, eine der führenden Konferenzen für Marketing,

Kreation und Markenkommunikation feierte am 12. September in der Alten Münze

sein Debüt in Berlin. Mit mehr als 300 Teilnehmenden aus aller Welt hatte das

erste BrandFestival in der deutschen Hauptstadt einen durchschlagenden

internationalen Erfolg. Das Event zog führende Experten aus Tokio, London, New

York oder Stockholm an, die Einblicke in die neuesten Trends in Künstlicher

Intelligenz, Nachhaltigkeit oder Innovation gaben.



Zentrale Themen der Veranstaltung waren die Zukunft von Marken, die Entwicklung

innovativer Strategien für Marken- und Unternehmenswachstum sowie das Potenzial

künstlicher Intelligenz. Die Gäste erhielten praxisnahe Einblicke in die

neuesten KI-gestützten Film-Techniken und diskutierten, wie künstliche

Intelligenz die Zukunft von Film- und Markenkommunikation prägt.







Kommunikation. Die Konferenz bot nicht nur eine Plattform für Fachleute, die

ihre Expertise auf internationaler Ebene präsentierten, sondern förderte auch

die Netzwerke zwischen der Branche und der globalen Werbelandschaft.



Tamás Barna, Initiator und Präsident des BrandFestivals, betont: "Wir sind enorm

stolz auf den großen Erfolg des BrandFestivals in Berlin. Die Konferenz war weit

mehr als nur ein professionelles Treffen. Sie gab Gelegenheit, die

zentraleuropäische Kreativität und Expertise auf einer der weltweit

prominentesten Bühnen zu präsentieren. Das tolle Feedback der Teilnehmer zeigt,

dass das BrandFestival in Berlin die in Budapest etablierte Tradition einer

exzellenten Veranstaltung fortsetzt. Wir freuen uns auf das nächste Mal."



BrandFestival Berlin: Eine Feier der Kreativität und Innovation



Internationale Experten aus aller Welt waren nach Berlin gekommen, so dass das

BrandFestival weit über Europa hinaus wichtige Märkte weltweit erreichte. Die

Konferenz entfachte Diskussionen zu Themen wie der verantwortungsvollen Nutzung

künstlicher Intelligenz, einschließlich Markensicherheit, ethischer Überlegungen

und rechtlicher Aspekte.



In mehreren wissenschaftlichen Präsentationen betonten die Referenten, dass

künstliche Intelligenz kein vorübergehender Trend ist, sondern vielmehr ein

Grundpfeiler der Zukunft des Marketings. In bestimmten Bereichen, wie der

Markenpositionierung, zeigt KI bereits überlegene Entscheidungsfähigkeiten im

Vergleich zum Menschen. Dennoch waren die Referenten sich einig, dass Führung,

Teamarbeit und Innovation fest in menschlichen Verbindungen verankert sind.

Starke Beziehungen, Vertrauen und eine positive Teamkultur bleiben unerlässlich



