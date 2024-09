Xiaohongshu x VOGUE Business enthüllt neue Horizonte im Bereich Gesundheit und Wellness auf dem Mailänder Gipfel

Im Mittelpunkt des Gipfels stand eine von Xiaohongshu moderierte Podiumsdiskussion über aufkommende Verbrauchertrends im Bereich Gesundheit und Wellness, in der die Entwicklung der chinesischen Gesundheitsbranche vorgestellt und zukunftsorientierte Marketinglösungen für Marken präsentiert wurden, die sich in diesem Sektor zurechtfinden wollen.

MAILAND, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Vom 26. bis 27. September veranstaltete Xiaohongshu in Zusammenarbeit mit VOGUE Business den „ Digital Silk Road: Pioneering the Future of Luxury Lifestyle"- Gipfel in Mailand, Italien. Als exklusiver strategischer Partner versammelte Xiaohongshu globale Branchenführer auf der internationalen Bühne, um digitale Branding-Strategien und innovative Marketing-Ökosysteme auf dem chinesischen Markt zu erkunden.

Heute hat sich Xiaohongshu als Drehscheibe für den Austausch über gesunde Lebensweisen und als umfassende Ressource für Wellness-Enthusiasten etabliert. Mit einer lebendigen Gemeinschaft von über 150 Millionen gesundheitsbewussten Nutzern ist die Social-Media-Plattform zu einem Katalysator für Trendthemen wie Hautaufhellung und Anti-Aging, gesundes Abnehmen, Haarpflege, ausgewogene Ernährung, therapeutische Erkundung und Stressabbau geworden, was den Wandel hin zu einem gesunden Lebensstil und Gesundheitsmanagement sowie neue Geschäftsmöglichkeiten aufgrund veränderter Gesundheitsgewohnheiten unterstreicht.

Bei der Podiumsdiskussion mit dem Titel „Navigating the new tools for digital success" analysierten Rex Zhang, Generaldirektor der Abteilung für schnelllebige Konsumgüter (Fast Moving Consumer Goods, FMCG) bei Xiaohongshu, und Jayden Wu, Leiter der Abteilung für Gesundheitswesen und Wellness bei Xiaohongshu, Branchentrends und Markterwartungen und hoben die zugrunde liegende Geschäftslogik der Plattform hervor: Zielgruppe x spezifische Szenarien x Produktvorteile.

Die Verbraucher der verschiedenen Altersgruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben, die sich in ihren körperlichen, erlebnisorientierten und expressiven Wünschen widerspiegeln. Auf dem Gipfel identifizierte Xiaohongshu acht wichtige demografische Gruppen als „Fürsprecher für Körperpflege" im Bereich Gesundheit und Wellness: Menschen, die Vitalität suchen, ihre Effizienz am Arbeitsplatz steigern wollen, sich für Entschleunigung einsetzen, nach dem perfekten Glow streben, sich für Selbstpflege begeistern, Fitnessfanatiker sind, Ausdauer erforschen und Trends setzen, obwohl sie bereits in den besten Jahren sind.