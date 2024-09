Gerresheimer erwartet schwächere Entwicklung bis 2025 - Kurseinbruch

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die überraschend langsame Markterholung und ein Produktionsstopp infolge einer Überschwemmung stimmen den Pharma-Verpackungshersteller Gerresheimer vorsichtiger. Für das laufende und das kommende Geschäftsjahr (per Ende November) rudern die Manager daher zurück. "Wir hatten mit einer deutlich stärkeren Wachstumsbelebung gerechnet", sagte Konzernchef Dietmar Siemssen laut einer Mitteilung vom Montag. Anleger zeigten sich verschreckt: Die Gerresheimer-Aktie rutschte nach Bekanntwerden der Gewinnwarnungen um rund 15 Prozent ab und landete damit am Ende des MDax .

Wie Gerresheimer am Montag in Düsseldorf bekannt gab, dürfte der Umsatz des laufenden Geschäftsjahres (bis Ende November) aus eigener Kraft nur noch um drei bis vier Prozent wachsen. Bislang hatte das Management ein Plus gegenüber dem Vorjahreswert um fünf bis zehn Prozent angepeilt.