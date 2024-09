Der chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye unternimmt eine globale Kulturaustauschreise nach Italien, Frankreich und Österreich

BEIJING, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Der chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye hat seine „Harmony Global Tour" nach Europa unternommen und vom 16. bis 25. September in Italien, Frankreich und Österreich kulturelle Austausche, Kunstausstellungen und andere Aktivitäten veranstaltet, um seine von „Harmonie und Schönheit" geprägte Baijiu-Kultur vorzustellen.

Mitte September nahm Wuliangye an den Feierlichkeiten der chinesischen Gemeinschaft in Mailand anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China und am Abendbankett zum Mittherbstfest in Italien teil. Als Partner auf höchster Ebene und designierte Baijiu-Marke für die Veranstaltung stellte Wuliangye maßgeschneiderte Mondkuchen und den „Wugroni"-Cocktail zur Verfügung, der den 40-Prozent-Wuliangye-Baijiu mit starkem Aroma als Basisspirituose verwendet und die chinesisch-italienische Freundschaft mit der subtilen Mischung aus östlicher und westlicher Food Art fördert.