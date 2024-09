Der Smart Premium D-Klasse SUV S09 von SOUEAST wird weltweit eingeführt!

TASHKENT, Usbekistan, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 26. September veranstaltete SOUEAST in Tashkent, Usbekistan, seine 2024 Global Brand Launch Ceremony. Während der Veranstaltung stellte SOUEAST sein Flaggschiff, den Smart Premium D-Class SUV S09, zum ersten Mal einem globalen Publikum vor und kündigte den Beginn des Vorverkaufs in Usbekistan an.

Eleganz und Ehrgeiz wie ein Ritter