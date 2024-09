Xiaohongshu und VOGUE Business definieren auf der Mailänder Modewoche die Ästhetik des Hauses neu

MAILAND, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Auf der jüngsten Mailänder Modewoche, der weltweit wichtigsten Modeschau, zeichnete sich eine Welle neuer Trends ab, vor allem im Bereich der Wohnkultur. Hier gingen Mode und Einrichtungsgegenstände nahtlos ineinander über und signalisierten einen neuen Trend. Xiaohongshu veranstaltete in Zusammenarbeit mit VOGUE Business in dieser Woche den VOGUE Business Milan Digital Summit unter dem Motto „The Digital Silk Road: Pioneering the Future of Luxury Lifestyles". Herr Shawn Li, Generaldirektor der Unternehmensgruppe für langlebige Gebrauchsgüter bei Xiaohongshu, war einer der Redner auf dem Podium zum Thema „Tapping Lifestyle Trends: The Micro-Cultures Driving Engagement". Das Gipfeltreffen, das sich mit der Entwicklung des Konzepts des Wohnens zu Hause befasste, bot tiefe Einblicke in die sich verändernden Lebensstile und Vorlieben der heutigen Jugend in China. Es wurden innovative Ideen und Trends vorgestellt, die die Art und Weise, wie junge Menschen ihre Lebensräume gestalten, verändern und den Marken avantgardistische Perspektiven für das Engagement der Verbraucher bieten. Die Veranstaltung löste auch einen neuen Diskurs über die Ästhetik des Wohnens und des Lebensstils aus und schuf eine Verbindung zwischen Mode, Kunst und täglichem Leben.

Xiaohongshu: Eine beliebte Social - Media - Plattform für Millionen von Nutzern, die Inspiration für ihr Zuhause suchen

In perfekter Übereinstimmung mit den menschenzentrierten Werten von Xiaohongshu suchen die Verbraucher zunehmend nach Harmonie zwischen ihrer Wohnumgebung und ihrem persönlichen Lebensstil. Als eine bei Jugendlichen beliebte Lifestyle-Community zeichnet sich die Social-Media-Plattform dadurch aus, dass sie die Bedürfnisse der Menschen versteht und Einblicke in neue Verbraucherszenarien und Branchentrends in China gewinnt. Laut Xiaohongshu Research, Stand 2. Quartal 2024, mit einer monatlichen aktiven Nutzerbasis von 300 Millionen, begeistern sich fast 65 % von ihnen für das Leben zu Hause.

Dieser Wandel hat den Einrichtungssektor neu belebt. Die Daten von Xiaohongshu Research zeigen einen bemerkenswerten Anstieg bei den Inhalten für Wohndekoration und Einrichtungsgegenstände in den letzten drei Jahren. Die Suchanfragen sind von Januar bis September 2022 bis zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 um 450 % gestiegen. Laut einem im September 2024 veröffentlichten Bericht von Nielsen bevorzugen 89 % der Nutzer die Suche nach Produktbewertungen und Nutzererfahrungen auf Xiaohongshu, bevor sie Haushaltsgeräte und Einrichtungsgegenstände kaufen. Xiaohongshu Research zeigt auch, dass italienische High-End-Marken wie Natuzzi mit über 500.000 monatlichen Suchanfragen ein erhebliches Marktpotenzial auf der Plattform haben, das zahlreiche potenzielle Käufer anlockt.