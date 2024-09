Börsen-Update: DAX und Dow Jones im Minus, S&P 500 leicht im Plus**

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

**Aktuelle Marktentwicklungen: Deutsche und US-amerikanische Indizes im Vergleich** Die heutigen Entwicklungen an den Börsen zeigen ein gemischtes Bild sowohl auf dem deutschen als auch auf dem US-amerikanischen Markt. Der DAX, der führende deutsche Aktienindex, steht aktuell bei 19.336,92 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von -0,34%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um -0,97% auf 26.866,74 Punkte. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt sich mit einem leichten Minus von -0,10% bei 14.157,35 Punkten relativ stabil. Der TecDAX, der Technologieindex, steht bei 3.415,24 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von -0,37%. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen heute eine gemischte Performance. Der Dow Jones, einer der wichtigsten Indizes der USA, steht aktuell bei 42.166,61 Punkten und fällt um -0,33%. Der S&P 500 hingegen zeigt sich leicht positiv und notiert bei 5.737,15 Punkten mit einem minimalen Plus von +0,01%.Insgesamt dominieren heute die negativen Vorzeichen, wobei der S&P 500 als einziger Index ein kleines Plus verzeichnen kann. Die Märkte bleiben volatil, und Anleger beobachten die Entwicklungen weiterhin aufmerksam.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Henkel VZ mit einem Anstieg von 2.67%. Fresenius folgt mit 1.82%, während die Deutsche Telekom einen Zuwachs von 0.76% verzeichnet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. Porsche AG führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4.12%, gefolgt von Infineon Technologies mit -3.78% und Porsche Holding SE, das um -3.03% fiel.Im MDAX stechen HENSOLDT mit einem Plus von 1.87% und ThyssenKrupp mit 1.51% hervor. Delivery Hero rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 1.34% ab.Die MDAX-Flopwerte zeigen gravierende Rückgänge, insbesondere Gerresheimer, das um -18.03% fiel. TRATON und Redcare Pharmacy verzeichneten ebenfalls starke Verluste von -5.32% und -4.19%.Die SDAX-Topwerte werden von AUTO1 Group angeführt, die um 6.41% zulegte. SUESS MicroTec und Evotec folgen mit Zuwächsen von 3.46% und 2.15%.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, wobei KWS SAAT um -3.65% fiel. Elmos Semiconductor und mutares verzeichneten Rückgänge von -4.23% und -4.54%.Im TecDAX dominieren SUESS MicroTec mit 3.46% und Evotec mit 2.15%. HENSOLDT rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 1.87% ab.Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls stark negativ, angeführt von Elmos Semiconductor mit -4.23%. Infineon Technologies und SMA Solar Technology verzeichneten Rückgänge von -3.78% und -3.12%.Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine moderate Entwicklung, angeführt von Apple mit 0.96%. The Home Depot und Walmart folgen mit Zuwächsen von 0.84% und 0.75%.Die Flopwerte im Dow Jones sind durch signifikante Verluste gekennzeichnet, insbesondere Salesforce mit -2.06%. Boeing und der Dow selbst verzeichneten Rückgänge von -2.04% und -1.74%.Die Topwerte im S&P 500 werden von CVS Health mit 2.82% angeführt, gefolgt von Palo Alto Networks mit 2.18% und Intuitive Surgical mit 2.16%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen gravierende Rückgänge, insbesondere Jacobs Solutions mit einem Rückgang von -15.39%. West Pharmaceutical Services und General Motors verzeichneten Verluste von -3.62% und -3.81%.