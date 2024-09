Aktien Europa Schluss Trüber Wochenstart - EuroStoxx mit positiver Monatsbilanz Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Montag mit Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Angeführt wurden die Verlierer vom sehr schwachen Automobilsektor , der unter weiteren Gewinnwarnungen litt. Damit rückten die in der Vorwoche …