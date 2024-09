DAX: Nach Allzeithoch wieder abwärts? +120,67% p.a. mit Discount Put!

Der DAX hat sich zuletzt - vor allem getrieben durch das chinesische Konjunkturpaket - extrem stark präsentiert und ist dabei auch über die Marke von 19.000 Punkte angestiegen. In der Folge kletterte der DAX von einem Allzeithoch zum nächsten. Knapp unterhalb der Marke von 19.500 Punkten war zunächst Schluss mit dem Anstieg. Verschiedene Vorfilter zeigen aktuell weiterhin eine potenzielle Abwärtsbewegung auf. Mit einem Discount Put Optionsschein von Morgan Stanley (WKN: MG9Y7R) lässt sich aktuell eine potenzielle Seitwärtsrendite von +15,21% (+120,67% p.a.) erzielen, sofern der DAX am Ende der Laufzeit (15.11.2024) unterhalb von 20.200 Punkten notiert. Mehr dazu in diesem Video.

