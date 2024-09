HIKMICRO stärkt sein Tech-Explorer-Image mit der Einführung der innovativen Produkte STELLAR 3.0 und THUNDER 3.0

HANGZHOU, China, 30. September 2024 /PRNewswire/ – HIKMICRO setzte einen neuen Maßstab für die Kategorien Wärmebild-Zielfernrohre und Vorsatzgeräte, als am 19. September die mit Spannung erwarteten Modelle STELLAR 3.0 und THUNDER 3.0 vorgestellt wurden. Diese wegweisenden Geräte revolutionieren das Jagderlebnis mit einem in die Linse integrierten Laser-Entfernungsmesser (LRF) und dem HIKMICRO Shutter-less Image System (HSIS).

Diese Produkteinführung unterstreicht HIKMICROs unermüdliches Engagement, seine Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln, um den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden und bekräftigt zugleich die Vision, als Technologie-Pionier an der Spitze der Jagdbranche zu stehen. Die herausragenden Produkte betonen zudem das Ziel der Marke, eine entspanntere, effizientere und sicherere Atmosphäre für Outdoor-Aktivitäten weltweit zu schaffen – eine Botschaft, die HIKMICRO mit dem Motto der Launchveranstalung „See the world in a X way" unterstrich.

HIKMICRO CEO Stefan Li sagte: „Heute schreibt HIKMICRO das nächste Kapitel in der Geschichte der Wärmebild-Innovation, indem wir das Potenzial der Jagdoptik neu definieren. Wir haben das STELLAR 3.0 und THUNDER 3.0 für diejenigen entwickelt, die erleben möchten, was ein ultimatives Premium-Wärmebildgerät leisten kann – sie bieten Leistung und Immersion weit über die Grenzen herkömmlicher Geräte hinaus.

EIN TECHNOLOGISCHER DURCHBRUCH UND EINE VÖLLIG NEUE ERFAHRUNG

Das STELLAR 3.0 und THUNDER 3.0 sind eine Klasse für sich. Sie bieten ein völlig neues Jagderlebnis und ermöglichen den Nutzern, Dinge zu tun, die mit herkömmlichen Geräten undenkbar waren. Jäger genießen nun das Beste aus beiden Welten: Ein Zielfernrohr und ein Vorsatzgerät, die durch technologische Durchbrüche die höchste Leistungsstufe erreichen.

HIKMICRO hat seine unübertroffene Innovationskraft in Bezug auf einfach zu bedienende Designmerkmale genutzt, um als erste Marke ein Zielfernrohr mit shutterloser Technologie und einem in der Linse integriertem Laser-Entfernungsmesser einzuführen. Das HIKMICRO Shutterless Image System verwendet einen selbstlernenden Algorithmus zur intelligenten Bildanpassung ohne Verlust an Klarheit, während das innovative Design einen integrierten Laserentfernungsmesser vor dem Objektiv platziert. Diese bahnbrechenden Funktionen werden durch Image Pro 2.0 unterstützt, das den neuesten Bildverbesserungsalgorithmus verwendet und seit seiner Einführung beim FALCON herausragendes Feedback erhalten hat.