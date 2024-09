GOLDMAN SACHS stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal des Spirituosenherstellers dürften wegen der Geschäftsentwicklung in den USA und China schwach ausfallen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der attraktiven Bewertung bleibe es beim Kaufvotum./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2024 / 15:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 135,7EUR auf Tradegate (30. September 2024, 18:36 Uhr) gehandelt.



