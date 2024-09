Deutschland erlebt eine große Deindustrialisierung - aber Ökonomen wie Marcel Fratzscher, die das Mind-set für diese Deindustrialisierung liefern, wirft Mahnern vor, sie wollten doch schlicht nur in die Vergangenheit zurück kehren, wenn sie Technologie-Offenheit statt Verbotskultur fordern. In Deutschland tobt mit der immer offensichtlicher werdenden Krise der Autoindustrie - ja der Industrie gesamt - ein Kulturkampf: Ideologen wie Fratzscher meinen, man müsse nur noch radikaler werden und mehr von jener Medizin verabreichen, die bisher schon so negative Folgen hatte, dann werde schon wieder alles gut. Die Zahlen und Fakten aber belegen das Gegenteil. An der Wall Street heute die US-Indizes wenig verändert - während die Aktienmärkte in China so überkauft sind wie noch nie zuvor..

Das Video "Deutschland: Die große Deindustrialisierung - Fratzscher als Symptom!" sehen Sie hier..

Hinweise aus Video:

1.Marktgeflüster Teil 2 sehen Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=yV5uZW7u1QE

2. Deindustrialisierung: Energieverbrauch soll massiv reduziert werden