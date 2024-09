Aktien New York Zurückhaltung nach gutem Lauf - September und Quartal im Plus Am US-Aktienmarkt haben die wichtigsten Indizes am Montag moderate Verluste verzeichnet. Nach seinem jüngsten Rekordkurs sank der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt um 0,34 Prozent auf 42.169,51 Punkte. Investoren, die zuletzt das Risiko am …