MINISO eröffnet in Essen den ersten IP Collection Store in Deutschland und schlägt damit ein neues Kapitel in der europäischen Expansion auf

Essen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Am 27. September feierte die globale

Lifestyle-Marke MINISO die große Eröffnung ihres ersten IP-Kollektionsgeschäfts

im Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen.



Das Geschäft verfügt über ein umfangreiches Produktsortiment, das den Kunden

eine vielfältige Auswahl an Spielwaren, Kosmetika, Düften, Haushaltsartikeln und

Snacks bietet und eine umfangreiche Kollektion beliebter IPs (Intellectual

Property) wie Sanrio und Disney umfasst, wobei IP-bezogene Produkte etwa 70 %

des Angebots ausmachen. Das Innendesign des Ladengeschäfts enthält auch beliebte

IP-Elemente, um eine skurrile und ansprechende Einkaufsumgebung zu schaffen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Limbecker Platz ist eines der größten und modernsten innerstädtischenEinkaufszentren in Deutschland. Das Einkaufszentrum ist bekannt für seinunverwechselbares Design und ist ein Zentrum für Mode, Freizeit undUnterhaltung, das mit der U-Bahn leicht erreichbar ist. Als Teil der laufendenExpansion in Deutschland plant MINISO die Eröffnung weiterer Geschäfte anwichtigen Standorten im ganzen Land, um seine erschwinglichen und trendigenProdukte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.Zur Feier der Eröffnung wurde eine auffällige Installation der ikonischenDisney-Figur Mickey Mouse aufgestellt, die die Kunden dazu einlud, Fotos zumachen und mit der Marke in Kontakt zu treten. Als MINISOs Markenmaskottchentrat Penpen im Geschäft und auf den Essener Hauptstraßen und im Einkaufszentrumauf, interagierte mit den Kunden, posierte für Fotos und verteilte Geschenke, umFreude und Begeisterung zu verbreiten. Die Marke veranstaltete auch einganztägiges Unterhaltungsprogramm mit Auftritten eines DJs und Tänzern, die dieAtmosphäre anregten und das festliche Erlebnis für die Kunden verbesserten. Umdie Kunden noch mehr anzusprechen, gab es am Eröffnungstag Sonderaktionen wieGeschenktüten und Rabatte.Die Eröffnung der Essener Filiale ist Teil der breit angelegten Strategie vonMINISO, seine Präsenz in Deutschland auszubauen. In naher Zukunft sollen weitereFilialen in anderen Städten eröffnet werden, darunter auch in renommiertenEinkaufszentren wie dem Centro Oberhausen, dem Main-Taunus-Zentrum und dem RuhrPark Bochum. Die Marke will mehr hochwertige, erschwingliche Produkte undgefragte IP-Kooperationen einführen, um ihren Einfluss auf dem deutschen Marktweiter zu stärken.Diese Neueröffnung ist ein wichtiger Meilenstein in MINISOs kontinuierlicherExpansion auf dem europäischen Markt. Bis Juni 2024 hat die Marke über 240Geschäfte in ganz Europa eröffnet, unter anderem in Großbritannien, Frankreich,Italien, Spanien und den Niederlanden. MINISO hat sich auch an ikonischen Orten