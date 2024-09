Warum erhöht dieses französische Unternehmen weiterhin seine Investitionen in China? PEKING, 30. September 2024 /PRNewswire/ - Auf der Suche nach Antworten in China von China.org.cn: Das französische Unternehmen Sidel, ein weltweit führender Anbieter von Ausrüstungen, errichtete 2005 ein Werk in der Economic-Technological …