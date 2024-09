Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung in der neuen Ära", veranstaltet von der Tongji-Universität in Paris

Paris (ots/PRNewswire) - Am 27. September fand in Paris, Frankreich, das Forum

"Zusammenarbeit und Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung in der neuen

Ära" statt, das von der Tongji-Universität ausgerichtet und von der School of

Economics and Management der Tongji-Universität (im Folgenden "Tongji SEM"

genannt) und Tongji Alumni France organisiert wurde. ZHOU Jiagui,

Ministerberater der Bildungsabteilung der chinesischen Botschaft in Frankreich,

Jean-Baptiste DJEBBARI, ehemaliger französischer Verkehrsminister, und SHI

Zhenming, Vizepräsident der Tongji-Universität, nahmen an dem Forum teil. Fast

100 Experten und Akademiker aus dem Bildungs- und Wirtschaftssektor in China und

Frankreich nahmen ebenfalls an dem Forum teil.



Das Forum gehört zu einer Reihe von Aktivitäten, die von der Tongji-Universität

anlässlich des 60. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen

China und Frankreich organisiert werden, sowie zu einer Reihe von Aktivitäten

anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Gründung der Tongji SEM.







chinesisch-französischen Pilotprogramms zur Förderung von Talenten in der

Betriebswirtschaftslehre in den letzten 25 Jahren und tauschte sich mit den

Dekanen der Wirtschaftshochschulen darüber aus, wie der Wandel und die

hochwertige Entwicklung der akademischen Disziplinen durch den "Dreiklang" aus

Digitalisierung, umweltfreundlicher Entwicklung und Integration gefördert werden

können. Die Dekane sagten, dass die Universitäten beider Länder eine

tiefgreifende Integration mit Unternehmen und Industrien fördern und die

multidisziplinäre und interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Praxis vertiefen

sollten, um gemeinsam einen Beitrag zur Heranbildung weltweit kompetenter

hochqualifizierter Talente und zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung der

Welt zu leisten.



Vertreter der Industrie schlugen vor, die Zusammenarbeit zwischen Bildung und

Unternehmen zu verstärken, um neue Technologietalente heranzuziehen, die sich an

die Veränderungen des Marktes anpassen können.



Die Tongji-Universität ist eine der ersten großen Hochschulen Chinas, die eine

Zusammenarbeit und einen Austausch mit Frankreich begonnen hat. In den

vergangenen 30 Jahren hat die Tongji-Universität Kooperationsbeziehungen mit

mehr als 60 französischen Universitäten aufgebaut, und mehr als 20 Fachbereiche

der Tongji-Universität sind an der Zusammenarbeit mit Frankreich beteiligt. Das

chinesisch-französische Pilotzonenprogramm für Betriebswirtschaftslehre der

Tongji SEM ist eines der ersten chinesisch-französischen

Doppelabschlussprogramme in China, das viele internationale Management-Eliten

hervorgebracht hat, die eine internationale Perspektive haben, mit

internationalen Regeln vertraut sind und an internationalen Angelegenheiten und

dem internationalen Wettbewerb teilnehmen können. Es spielt eine wichtige Rolle

im chinesisch-französischen Bildungswesen, in der Technologie, im kulturellen

Austausch und in anderen Bereichen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518797/picture.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/forum-zum-thema-

zusammenarbeit-und-perspektiven-fur-eine-nachhaltige-entwicklung-in-der-neuen-ar

a-veranstaltet-von-der-tongji-universitat-in-paris-302262886.html



Pressekontakt:



Wenting Zheng,

zwt@tongji.edu.cn



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176542/5876535

OTS: School of Economics and Management of Tongji University





Dekan XIE En von der Tongji SEM präsentierte die Errungenschaften deschinesisch-französischen Pilotprogramms zur Förderung von Talenten in derBetriebswirtschaftslehre in den letzten 25 Jahren und tauschte sich mit denDekanen der Wirtschaftshochschulen darüber aus, wie der Wandel und diehochwertige Entwicklung der akademischen Disziplinen durch den "Dreiklang" ausDigitalisierung, umweltfreundlicher Entwicklung und Integration gefördert werdenkönnen. Die Dekane sagten, dass die Universitäten beider Länder einetiefgreifende Integration mit Unternehmen und Industrien fördern und diemultidisziplinäre und interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Praxis vertiefensollten, um gemeinsam einen Beitrag zur Heranbildung weltweit kompetenterhochqualifizierter Talente und zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung derWelt zu leisten.Vertreter der Industrie schlugen vor, die Zusammenarbeit zwischen Bildung undUnternehmen zu verstärken, um neue Technologietalente heranzuziehen, die sich andie Veränderungen des Marktes anpassen können.Die Tongji-Universität ist eine der ersten großen Hochschulen Chinas, die eineZusammenarbeit und einen Austausch mit Frankreich begonnen hat. In denvergangenen 30 Jahren hat die Tongji-Universität Kooperationsbeziehungen mitmehr als 60 französischen Universitäten aufgebaut, und mehr als 20 Fachbereicheder Tongji-Universität sind an der Zusammenarbeit mit Frankreich beteiligt. Daschinesisch-französische Pilotzonenprogramm für Betriebswirtschaftslehre derTongji SEM ist eines der ersten chinesisch-französischenDoppelabschlussprogramme in China, das viele internationale Management-Elitenhervorgebracht hat, die eine internationale Perspektive haben, mitinternationalen Regeln vertraut sind und an internationalen Angelegenheiten unddem internationalen Wettbewerb teilnehmen können. Es spielt eine wichtige Rolleim chinesisch-französischen Bildungswesen, in der Technologie, im kulturellenAustausch und in anderen Bereichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518797/picture.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/forum-zum-thema-zusammenarbeit-und-perspektiven-fur-eine-nachhaltige-entwicklung-in-der-neuen-ara-veranstaltet-von-der-tongji-universitat-in-paris-302262886.htmlPressekontakt:Wenting Zheng,zwt@tongji.edu.cnWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/176542/5876535OTS: School of Economics and Management of Tongji University