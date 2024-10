Welche Kurse die neue China-Euphorie treibt

Sven Weisenhaus ist in der Vorwoche ausführlich auf die neuesten Konjunkturpakete Chinas eingegangen, mit denen die Führung die Wirtschaft ankurbeln will. Das hat nicht nur die Kurse der chinesischen Aktienbörsen angetrieben, sondern auch auf anderen Finanzmärkten. Doch nicht alles davon ergibt Sinn.

Wenn in China die Konjunktur nachhaltig anspringt, profitiert der Kupfermarkt – egal, ob die Aktivitäten im Immobiliensektor, in der Investitionsgüterindustrie oder im Konsumbereich nach oben schnellen. Kupfer wird überall gebraucht: in Gebäuden und Industrieanlagen, Windrädern und E-Autos.

So einleuchtend die Argumentation ist – sie wird in Zweifel gezogen durch die Ölpreisschwäche, auf die Sven Weisenhaus in der Vorwoche schon hingewiesen hat: Fallende Ölpreise passen nicht zu dem erwarteten großen Konjunktureffekt des vermeintlich gigantischen Maßnahmenpaket Chinas.

Aber gut, auch Ökonomen sehen es kritisch, weil sie es für nicht ausreichend zielgerichtet halten, um die Probleme in China ernsthaft zu lösen.

Wie nachhaltig ist „Dr Coppers“ Kaufsignal?

Die Finanzmärkte haben da teilweise eine andere Meinung, wie der Anstieg des Kupferpreises zeigt. Oder vielleicht doch nicht? Schließlich lief Kupfer auch schon zuvor recht dynamisch nach oben. Der jüngste Schub könnte also einfach ein Momentumimpuls sein: In einer ersten euphorischen Reaktion auf die Maßnahmen in China zog der Kurs an, überwand das Juli-Hoch und die runde 10.000USD-Marke und löste dadurch kurzfristig charttechnisch motivierte Käufe durch Ausbruchstrader aus.

Diese Kaufwelle ebbt nun ab, wie die nachgebenden Kurse der vergangenen zwei Tage zeigen. Es bleibt also abzuwarten, ob „Dr Copper“ tatsächlich ein Kaufsignale gesendet hat.

Hier hoffen die Anleger auf neue Chancen

Einen klaren China-Effekt sieht man dagegen in der Luxusgüterindustrie. Der World Luxury Index, der die 20 größten und liquidesten Aktien der weltweiten Luxusgüterindustrie enthält, sprang seit vergangenem Montag um fast 10 % an:

Nur rund 1 % (!) aller Kursbewegungen seit 2002 im gleichen Zeitraum fielen größer aus, was ein klares Indiz für den China-Effekt ist. Auch hier ist diese Logik nachvollziehbar: China war bzw. ist für die Luxusindustrie der größte Markt, der die Geschäfte in den vergangenen Jahren maßgeblich getrieben hat.

Seite 2 ► Seite 1 von 2