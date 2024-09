Finos gibt bekannt, dass BlackRock und Morgan Stanley mit der FDC3 2.0-Konformitätszertifizierung eine Vorreiterrolle bei der Interoperabilität in der Branche einnehmen FDC3 läutet eine neue Ära der Buy-Side- und Sell-Side-Konnektivität ein, da Branchenführer die Einführung des offenen Standards in ihren Finanz-Desktop-Plattformen ankündigen NEW YORK CITY, NY / ACCESSWIRE / 30. September 2024 / Die Fintech Open …