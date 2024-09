Xiaohongshu und VOGUE Business enthüllen bahnbrechende Einblicke in das Lifestyle-Marketing auf dem Mailänder Gipfel

MAILAND, 30. September 2024 /PRNewswire/ – Als exklusiver strategischer Partner hat sich Xiaohongshu mit VOGUE Business zusammengetan, um den The Digital Silk Road: Pioneering the Future of Luxury Lifestyles-Gipfel vom 26. bis 27. September 2024 im historischen Palazzo Serbelloni in Mailand zu veranstalten. Ziel der Veranstaltung war es, Marketing, Produktinnovation und Markenevolution durch eine menschenzentrierte Sichtweise neu zu definieren und ein kreativeres und lebendigeres Ökosystem für globale Marken zu schaffen.

Der Gipfel versammelte Marketingexperten renommierter globaler Marken und leitende Angestellte der Xiaohongshu-Abteilungen Beauty, Luxury and Clothing, Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) und Durable Goods. Gemeinsam erforschten sie die neuesten Trends im digitalen Marketing und bahnbrechende Lifestyle-Ökosysteme in den Bereichen Luxus, Schönheit, Wellness, Getränke und Wohnen in China.