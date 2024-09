Stabilität und Erholung (FOTO)

Duisburg (ots) - "Es gibt in wichtigen Assetklassen Anzeichen, dass das Tal der

Krise überwunden ist."



(Prof. Dr. Rasmus C. Beck, Geschäftsführer der Duisburg Business & Innovation

GmbH)



- Logistikimmobilien auf Wachstumskurs: Der Flächenumsatz von 74.300 m²

übertrifft bereits im ersten Halbjahr das Gesamtergebnis des Vorjahres.

- Büroimmobilien mit Potenzial für Neubau: Die geringe Verfügbarkeit

energieeffizienter Büros mit einer Leerstandsquote bei niedrigen 3,5 % macht

den Standort attraktiv für Investoren, die das Potenzial moderner Neubauten

erkennen.

- Investmentmarkt mit Wiederbelebung: 151 Millionen Euro Investmentvolumen

bedeuten einen Zuwachs von 84 % im Vergleich zum Vorjahr.





Der Immobilienmarkt in Duisburg zeigt sich im ersten Halbjahr 2024 in insgesamtstabilen Zustand. Das belegt der aktuelle Immobilienmarktbericht, herausgegebenvon der Stadt Duisburg und der Wirtschaftsentwicklung Duisburg Business &Innovation (DBI). Trotz gesamtwirtschaftlicher Herausforderungen bleibeninsbesondere Büro- und Logistikimmobilien weiterhin attraktive Segmente fürInvestoren und Nutzer.Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg: "Wir haben in den letztenJahren viele Umbrüche bewältigt, die sicher auch nicht die letzten sein werden.Dennoch zeigt der Markt Zeichen einer Erholung. Duisburg bietet Investoren undUnternehmen nach wie vor große Chancen - wir werden weiter daran arbeiten, denpositiven Trend fortzuführen."Prof. Dr. Rasmus C. Beck, Geschäftsführer der Duisburg Business & InnovationGmbH: "Insgesamt bin ich zufrieden. Es gibt in wichtigen Assetklassen Anzeichen,dass das Tal der Krise überwunden ist.Duisburg ist mit seinen Flächenangebotengut gerüstet für den Aufschwung in der Immobilienwirtschaft - mit dieserBotschaft tritt das Team Duisburg auch auf der Expo Real in München an."Dr. Svenja Haferkamp, Bereichsleiterin Strategie und Neue Urbanität bei derGEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH: "Duisburg ist ein attraktiver Wohn- undWirtschaftsstandort. Ob 6-Seen-Wedau, die Duisburger Dünen oder dasTechnologie-Quartier-Wedau: Duisburg zeigt einmal mehr, dass nachhaltige, smarteund innovative Stadtentwicklung mitten in der Metropole Ruhr bestensfunktioniert."Jörg Kemna, Geschäftsführer der Business Metropole Ruhr: "Duisburg bleibt beiBüro- und Logistikimmobilien in den Top 3 des Ruhrgebiets. Der Immobilienmarktder ganzen Region beweist Stabilität auch in herausfordernden Zeiten. Wichtigist es, mit Flächenangeboten bereit zu stehen, wenn der Markt wieder Fahrtaufnimmt."Im Folgenden ein Überblick über die Entwicklungen in den wichtigsten