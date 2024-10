Alphabets 1-Mrd.-USD-Thailand-KI-Investment und 1 Nvidia-gestützter Herausforderer

Zuletzt gab Alphabet in Bangkok (Thailand) und Chonburi (Provinz südöstlich der Hauptstadt) für eine Milliarde US-Dollar den Bau von neuen Rechenzentren bekannt. Bis 2029 könnten die Investition 14.000 neue Arbeitsplätze schaffen und etwa vier Milliarden US-Dollar zur thailändischen Wirtschaftsleistung beisteuern.

„Wir investieren in Cloud-Gebiete, Rechenzentren und Unterseekabel in der gesamten Region und bauen auf unserer langjährigen Arbeit auf, um Cloud-Infrastrukturen näher an die Menschen und Organisationen zu bringen. Diese Region hat großes Potenzial“, so Alphabets Chef-Investment-Officer Ruth Porat gegenüber Bloomberg.

Die neuen Rechenzentren dienen dem Ausbau der KI-gesteuerten Google-Dienste, deren Anzahl stetig zunimmt.

Thailand und weitere südostasiatische Länder bemühen sich verstärkt und mit Erfolg um die Ansiedlung großer Cloud- und KI-Konzerne. So hat Alphabet allein in diesem Jahr (2024) zusätzliche Milliardeninvestitionen in Malaysia und Singapur bekannt gegeben.

Amazon und Microsoft stehen dem in nichts nach und wollen neun Milliarden US-Dollar in Singapur beziehungsweise etwa vier Milliarden US-Dollar in Südostasien für den Bau neuer Rechenzentren investieren. Apple und Nvidia sind aufgrund des günstigen wirtschaftlichen Umfelds ebenfalls verstärkt in Südostasien aktiv.

Bisher schließt Alphabet im Cloudgeschäft zu den beiden Hauptkonkurrenten auf. So steigerte der Konzern zwischen dem ersten Quartal 2022 und dem zweiten Quartal 2024 seinen Marktanteil von acht auf zehn Prozent.

Google bekommt Konkurrenz

Alphabets Google ist zwar weiterhin die dominierende Internet-Suchmaschine, aber es gibt erste Anzeichen, dass dies aufgrund neuer Entwicklungen zukünftig nicht so bleiben muss.

So gewinnt Microsofts Bing unter der Führung von Satya Nadella langsam, aber stetig Marktanteile hinzu. Lagen sie Anfang 2015 noch bei 4,53 Prozent, waren es Ende 2023 schon 10,51 Prozent. Google verlor im gleichen Zeitraum von 88,1 Prozent auf 81,95 Prozent.

Doch eine neue Innovation könnte den gesamten Markt komplett verändern.

So haben Nvidia zusammen mit DuckDuck.Co und Salesforce kürzlich 50 Millionen US-Dollar in das junge Start-up-Unternehmen You.com investiert, dass bereits mit einer Milliarde US-Dollar bewertet wird.

Darüber hinaus stellt Nvidia-CEO Jensen Huang You.com gern seinen Rat zur Verfügung. So schlug er dem Start-up-Gründer Richard Socher kürzlich die Entwicklung „einer KI-gestützten Alternative zu Google“ vor, was Alphabet schwächen würde.

Die Zukunft liegt in KI-Anfragen, und so könnte sich der Suchmaschinen-Markt zukünftig durchaus stärker verändern.

Fazit Alphabet

Der Technologiekonzern Alphabet bleibt weiterhin der führende Internet-Suchmaschinenanbieter, verliert aber in diesem Markt, der sich stärker verändern könnte, Anteile.

Im Cloudgeschäft gewinnt das Unternehmen zwar leicht hinzu, liegt aber weiterhin abgeschlagen hinter Amazon und Microsoft.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

