Varun Beverages DRC kündigt eine 50 Millionen USD teure Pepsi-Produktionsanlage in Rendeavours Sonderwirtschaftszone Kiswishi City an

LUBUMBASHI, Demokratische Republik Kongo, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Varun Beverages, einer der weltweit größten Franchisenehmer von PepsiCo, hat eine Investition in Höhe von 50 Millionen USD in eine hochmoderne Pepsi-Produktionsanlage in Kiswishi City, der ersten privaten Sonderwirtschaftszone (SEZ) in der Demokratischen Republik Kongo (DRC), angekündigt. Das Werk - eine der größten verbraucherorientierten ausländischen Direktinvestitionen in der Geschichte der Demokratischen Republik Kongo - wird Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und die Marken des New Yorker Unternehmens PepsiCo in dem schnell wachsenden afrikanischen Land erweitern.

Die Pepsi-Getränkeanlage wird auf einem 15 Hektar großen Grundstück in der Kiswishi City SEZ an der Autobahn N1 errichtet, von wo aus die schnell wachsende Bevölkerung von Lubumbashi, der Provinz Haut-Katanga und darüber hinaus leicht zu erreichen ist. Kiswishi ist strategisch so positioniert, dass es die logistische Effizienz und die wirtschaftliche Entwicklung in der gesamten Region, einem Wachstumsmotor für PepsiCo und Varun Beverages, verbessert.

„Die Expansion von Varun wird die steigende Nachfrage nach Pepsi-Getränken in der Demokratischen Republik Kongo befriedigen und unseren langfristigen Wachstumskurs in Afrika unterstützen", sagte Ravi Kant Jaipuria, Chaiman von Varun Beverages. „Unsere Investition in die Kiswishi City SEZ ist ein Beispiel für unser Vertrauen in die kongolesischen Verbraucher und unser Engagement für eine nachhaltige Produktion."

Die von amerikanischen, neuseeländischen, britischen und norwegischen Investoren unterstützte Kiswishi City SEZ ist ein Projekt von Rendeavour, Afrikas größtem Bauunternehmen für neue Städte, dessen gemischt genutzte Städte in Kenia, Nigeria, Ghana und Sambia Milliarden von Dollar an ausländischen und inländischen Investitionen sowie Zehntausende von Arbeitsplätzen für junge Afrikaner hervorgebracht haben.

„Wir freuen uns, Varun Beverages und Pepsi in der Kiswishi City SEZ willkommen zu heißen, die Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und die wirtschaftliche Landschaft der Provinz Haut-Katanga stärken wird", sagte Yannick Kitambo, Director of Operations, Kiswishi City SEZ. „Diese Investition ist ein Beweis für unser Engagement, Kiswishi zum attraktivsten Standort für ausländische Direktinvestitionen in der DRK zu machen. Mit seinem sicheren und berechenbaren Geschäftsumfeld ist Kiswishi ein Motor für das Wachstum in der Demokratischen Republik Kongo."