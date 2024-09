Bluestar Alliance, LLC gibt bekannt, dass es Off-White LLC, das Unternehmen, das die Marke Off-White besitzt, von LVMH übernommen hat.

PARIS, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- LVMH gibt bekannt, dass es Off-White LLC, das Unternehmen, das die Marke Off-White besitzt, an Bluestar Alliance, LLC, ein in New York ansässiges Markenmanagementunternehmen, verkauft hat. Die Bedingungen der Transaktion werden nicht bekannt gegeben. Off-White wurde 2012 von Virgil Abloh gegründet und ist eine internationale Luxus-Streetwear-Marke.

„Virgil war ein kreativer Pionier, der die globale Modeindustrie und die kreative Gemeinschaft nachhaltig beeinflusst hat. Die Übernahme von Off-White stellt für Bluestar Alliance eine einzigartige Gelegenheit dar, das bleibende Erbe von Virgil Abloh zu ehren und darauf aufzubauen. Seine visionäre Herangehensweise an die Mode entspricht genau unseren Grundwerten. Ablohs Fähigkeit, Straßenkultur mit High Fashion zu verschmelzen, hat ein starkes Fundament geschaffen, das sich mit unserer Vision deckt, Innovation zu fördern und gleichzeitig die Vielfalt zu unterstützen. Die Übernahme von Off-White und die Möglichkeit, strategische Investitionen zu tätigen und unser globales Netzwerk von Ressourcen auszubauen, wird die Fortsetzung des kulturellen und kreativen Impulses ermöglichen, den Virgil ausgelöst hat und den Bluestar Alliance weiterführen will", sagt Joey Gabbay, CEO von Bluestar Alliance.

LVMH ist stolz auf das Erbe, das Off-White unter Virgil Ablohs visionärer Führung aufgebaut hat. Bluestar Alliance ist der perfekte Partner, um dieses Erbe weiterzuführen. Bluestar Alliance teilt unsere Verpflichtung, kreative Integrität zu respektieren, und wir sind zuversichtlich, dass Off-White unter ihrer Führung weiterhin innovativ sein und gleichzeitig den Geist und die Werte der Marke respektieren wird.