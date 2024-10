REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL ERÖFFNET IN MEXIKO

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 1. Oktober, 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, eine moderne, zielgerichtete Lifestyle-Marke und EINER der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, eröffnet in Mexiko mit einem erfahrenen und ehrgeizigen neuen Franchisenehmer, der sich darauf freut, die beliebte Marke auf die Halbinsel Yucatan zu bringen.

Marco Fernandez' mehr als 20-jährige Erfahrung im Bereich Handelsstrategien und Immobilieninvestitionen sowie seine Leidenschaft, Immobilienfachleuten in Mexiko zu helfen, schneller erfolgreich zu sein, machen ihn zum perfekten Partner für den globalen Franchisegeber.

"Wir freuen uns darauf, in Mexiko zu eröffnen, und Marco ist die richtige Person zur richtigen Zeit," sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group International. "Er wird auf jeden Fall auf unserer globalen Dynamik aufbauen, denn er hat das gleiche Herz und die gleiche Liebe für Immobilienprofis, die die Grundlage unserer Marke ist."

Fernandez plant die Eröffnung von Büros in den drei mexikanischen Bundesstaaten Yucatan, Campeche und Quintana Roo.

"Ich freue mich sehr, einen vertrauenswürdigen Namen auf den Markt zu bringen und bin bestrebt, starke Beziehungen zu Maklern und Kunden gleichermaßen zu pflegen", so . "Realty ONE Group ist die perfekte Marke und das perfekte Geschäftsmodell, daher ergreife ich diese Gelegenheit, um den Maklern in Mexiko maßgeschneiderte Lösungen und ihren Kunden umfassende Immobiliendienstleistungen zu bieten."

Die UNBrokerage, wie sie in der Immobilienbranche genannt wird, hat gerade die Marke von 20.000 Immobilienfachleuten weltweit überschritten, da die Popularität der Marke aufgrund ihres 100-prozentigen Provisionsmodells und ihres umfassenden Angebots an Business-Coaching, Unterstützung, Werkzeugen und Marketing weiter ansteigt.

Die Realty ONE Group International ist zum dritten Mal in Folge die Nummer 1 unter den Immobilien-Franchisegebern auf der hart umkämpften Franchise 500 -Liste 2024 von Entrepreneur. Die einzige moderne Lifestyle-Marke der Branche zählt heute mehr als 20.000 Immobilienexperten an über 450 Standorten in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und 21 weiteren Ländern und Territorien.

Über die Realty ONE Group International

Die Realty ONE Group International ist eine der am schnellsten wachsenden, modernen und zielgerichteten Lifestyle-Marken in der Immobilienbranche, deren EIN Ziel es ist, Türen auf der ganzen Welt zu öffnen - EIN Zuhause, EIN Traum, EIN Leben auf einmal. Aufgrund des bewährten Geschäftsmodells, der Full-Service-Brokerage, des dynamischen COOLTURE, des hervorragenden Business-Coachings durch die ONE University, des hervorragenden Supports und der firmeneigenen Technologie, zONE, ist die Organisation schnell auf mehr als 20.000 Immobilienprofis an über 450 Standorten in 21 Ländern und Gebieten angewachsen. Die Realty ONE Group International wurde vom Entrepreneur Magazine drei Jahre in Folge zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken gekürt und ist weiterhin auf dem Vormarsch, indem sie nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern Türen öffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.RealtyONEGroup.com.

