Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zur Lage in Nahost "Stuttgarter Zeitung" zur Lage in Nahost: "Israels Gesellschaft hat längst den Glauben an Frieden verloren. Und die Eliten versuchen nach Kräften, diese Haltung zu verstärken. Denn damit sichern sie ihre Macht. Seit Jahrzehnten gibt es keine …