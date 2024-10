ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur aktuellen Kritik an Cem Özdemir:

"Die Debatte um Cem Özdemirs Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit seinem kritischen Blick auf die Migrationspolitik verrät viel über die Geisteshaltung jener, die nun mit Hass und Unterstellungen reagieren. Nach Özdemirs Werbung für einen Kurswechsel und seinem Verweis auf die Sorgen seiner Tochter wird Özdemir des Rassismus bezichtigt, er bediene angebliche rechte Narrative, rassistische und sexistische Klischees, er strebe gar eine völkische Wende an. Geht's noch? Özdemir sagt, was alle wissen, was alle vor Ort beobachten können, was aber immer noch nicht alle wahrhaben wollen."/yyzz/DP/he