Tote bei israelischem Luftangriff in Syrien

DAMASKUS (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Luftangriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus sind einem Medienbericht zufolge drei Menschen getötet worden. Bei Angriffen auf mehrere Orte in der Stadt seien drei Zivilisten ums Leben gekommen und neun weitere verletzt worden, berichtete Syriens staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf eine Militärquelle am frühen Dienstagmorgen. Die meisten Raketen und Drohnen seien demnach von Syriens Luftabwehr abgeschossen worden. Zudem sei Privateigentum erheblich beschädigt worden. Nach Angaben des syrischen Radiosenders "Sham fm" brach in der Nähe eines der Angriffe ein Feuer aus./thn/DP/zb