Soja vor Ausbruch aus Ichimoku-Wolke

Angetrieben werden die Sojapreise unter anderem durch die Konjunkturpakete der chinesischen Regierung. China ist einer der größten Importeure der Welt für Soja, welches unter anderem in der Lebensmittelindustrie und als Tierfutter verwendet wird. Auch die Unwetter in den USA könnten zu dem Preisanstieg beitragen. Rein charttechnisch betrachtet steht Soja kurz vor dem Ausbruch aus der Ichimoku-Wolke nach oben. In diesem Fall würde ein langfristiges Long-Signal generiert werden. Bereits zuvor wurde ein Kaufsignal mit der bullischen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA geliefert, was den Preisanstieg bei Soja weiter beflügeln sollte.

