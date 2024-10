Hafenarbeiter an US-Ostküste treten in Streik Fünf Wochen vor der US-Präsidentenwahl droht ein Hafenarbeiter-Streik, den amerikanischen Außenhandel durcheinanderzubringen. Kurz nach Mitternacht (Ortszeit) legten am Dienstag Beschäftigte in vielen Häfen an der US-Ostküste die Arbeit nieder, wie …