BMW prallt am 50er-EMA nach unten ab

Der Fear-Greed-Indikator hat bereits das Quantil Extreme Greed erreicht und warnt damit vor einem Kursrückgang im S&P 500 und auch im Gesamtmarkt. Im Quantil Extreme Greed wird in der Regel ein Verlaufshoch vor einer längeren Korrektur erreicht. Dabei könnte auch der weiter eskalierende Konflikt im Nahen Osten erneut die Aktienmärkte belasten und damit auch die Aktien von BMW unter Druck setzen. Sollten die Aktien weiter nachgeben, würde es auf den 10er-EMA ankommen, der aktuell bei 77,36 Euro notiert. Solange dieser hält, bestehen erneute Chancen für einen weiteren Anstieg. Auch saisonal kann BMW ab Ende September mit Rückenwind rechnen. Aber die externe Gemengelage und der Abprall am 50er-EMA im übergeordneten Abwärtstrend am Vortag, lassen die Warnlampen wieder aufleuchten! Der Stopp für Long-Positionen sollte eng nachgezogen werden.

Trading-Strategie: