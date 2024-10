jameda stellt AI Assistant vor - die erste KI-basierte Patientendokumentation inklusive flexiblem Abo-Modell für Praxen und Kliniken Mit dem jameda AI Assistant automatisiert erstmals eine KI-Lösung die Dokumentation in Arztpraxen und Kliniken. Gerade in Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, qualifizierte medizinische Schreibkräfte zu finden, bietet der AI Assistant eine …