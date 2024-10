JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Dynamik halte an beim Autohändler, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. …