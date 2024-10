Aktie steigt an DAX-Spitze Covestro: Ein fast 12-Milliarden-Euro-Deal noch in dieser Woche?! Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten steht offenbar kurz vor dem Abschluss der Übernahme von Covestro. Die Aktie steigt vorbörslich an die DAX-Spitze.