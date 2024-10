Eurokurs kaum verändert zum US-Dollar vor Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag vor der Veröffentlichung von Inflationsdaten aus der Eurozone wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1133 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1196 Dollar festgesetzt.

Am Markt warten die Anleger auf Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone, die am späten Vormittag auf dem Programm stehen. Nachdem sich die Inflation in den großen Volkswirtschaften des Währungsraums bereits deutlich abgeschwächt hat, wird auch in der Eurozone mit einem spürbaren Rückgang der Teuerung gerechnet. Allerdings geht der Rückgang im September vor allem auf geringere Energiekosten zurück. Bei der Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel rausgerechnet werden, dürfte sich die Teuerung weiterhin als hartnäckig erweisen.