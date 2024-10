DAX lässt 19.000er Marke hinter sich – Industrie gefragter als Technologie

Die Rally ist angesichts immer noch schlechter Wirtschaftsdaten und einer drohenden Rezession in Deutschland zwar schon fast unheimlich. Der Fokus der Investoren ist aber streng auf den Weltmarkt gerichtet, wo sich das Umfeld deutlich aufhellt.

Aktien sind dies- und jenseits des Atlantiks in Rekordlaune, weil China beherzt eingreift, um der eigenen Wirtschaft zu neuem Wachstum zu verhelfen. Außerdem sinken die Leitzinsen und die Notenbanken haben erkannt, dass sie etwas gegen die Wachstumsschwäche in der Eurozone und in der US-Wirtschaft tun müssen. Da sich gerade keine weiteren, auf eine deutliche Abkühlung des Wachstums hindeutenden Daten zeigen, sehen sich Anleger auf der Käuferseite richtig positioniert.