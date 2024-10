Neuer Kurzfilm wirft einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von GaN-Leistungshalbleitern der nächsten Generation

ROHM Co., Ltd. hat den sechsten deutschsprachigen Teil der Kurzfilmreihe „Geschichten aus der Fertigung" veröffentlicht, der die Zuschauer diesmal hinter die Kulissen der Entwicklung von GaN-Bauelementen führt, die als Leistungshalbleiter der nächsten Generation Aufmerksamkeit erregen.

ROHM ist seit den 2000er Jahren aktiv an der Forschung und Entwicklung von Leistungshalbleitern auf GaN-Basis beteiligt und entwickelte 2022 proprietäre GaN-HEMTs, die die Stärken des vertikal integrierten Produktionssystems des Unternehmens nutzen. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Power Stage IC entwickelt, der einen dedizierten Gate-Treiber-IC und einen GaN-HEMT in einem einzigen Gehäuse kombiniert und damit eine kostengünstige Lösung für GaN-Bauelemente bietet, die in der Vergangenheit eine Herausforderung darstellten. Darüber hinaus tragen sie zu einem geringeren Stromverbrauch und zur Miniaturisierung in einer Reihe von Bereichen bei, von Schnellladegeräten und Datenzentren bis hin zu On-Board-Ladegeräten für Elektroautos. Dieser neueste Kurzfilm zeigt die technischen Herausforderungen und Entwicklungsgeschichten, die zur Massenproduktion von GaN-Bauelementen und Gate-Treiber-ICs führen.

Dieses Video kann auf der offiziellen Website und dem YouTube-Kanal von ROHM angesehen werden.

„Geschichten aus der Fertigung"

In „Geschichten aus der Fertigung" zeigt ROHM die Leidenschaft seiner Entwickler für die Fertigung auf und gibt in Form von Interviews Einblicke in die Geschichten hinter den Kulissen ihrer Projekte. Dabei wird gezeigt, wie ROHM durchgängig qualitativ hochwertige Produkte liefert, wobei „Qualität an erster Stelle" und „vertikal integriertes Produktionssystem" als gemeinsame Begriffe gelten.

Geschichten

Wie gut können wir Daten nutzen? Hier kommt Können ins Spiel – Qualitäts-Analysezentrum

Die Herausforderungen als Pionier – Flexible Produktionsanlagen

Für Musikliebhaber – ROHM MUS-IC – Entwicklung von Audiogeräten

Die einzigartigen „Stärken" von ROHM in „Vertrauen" umwandeln – Prozess der Wafer-Herstellung

Der unendliche Kampf gegen unsichtbaren Lärm –Vermeidung elektromagnetischer Störungen

Mit GaN zur CO₂-Neutralität – GaN Leistungshalbleiter

