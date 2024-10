BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 220 auf 230 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einer Achterbahnfahrt im zweiten Quartal scheine das dritte Quartal für die europäischen Fluggesellschaften relativ stabil gelaufen zu sein, schrieb Analyst Alexander Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Branche nach Gesprächen mit Vorständen einiger Airlines. Ebenfalls hilfreich für den Sektor seien die gesunkenen Treibstoffpreise./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2024 / 16:29 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2024 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 2,46EUR auf Tradegate (01. Oktober 2024, 08:28 Uhr) gehandelt.