Covestro vorbörslich stark - Kreise: Adnoc legt Gebot vor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Covestro haben am Dienstag auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich um 3,2 Prozent auf 57,75 Euro zugelegt. Damit profitierten sie von einer Kreise-Meldung, wonach das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten noch an diesem Dienstag seine lang erwartete Übernahmeofferte für den Kunststoffkonzern vorlegen will. Genannt wurde ein Preis von 62 Euro je Aktie.

Zuvor hatte schon das "Wall Street Journal" berichtet, ein Gebot von Adnoc, das Covestro mit etwa 11,7 Milliarden Euro bewerte, sei in der laufenden Woche zu erwarten. Erste Spekulationen über einen Kauf waren vor mehr als einem Jahr aufgekommen./gl/jha/

Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 59,00EUR auf Tradegate (01. Oktober 2024, 08:44 Uhr) gehandelt.