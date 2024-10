Gerresheimer vorbörslich stabilisiert nach Vortags-Kurseinbruch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Gerresheimer verarbeiten am Dienstag den plötzlichen Kurseinbruch vom Vortag. Laut der DZ Bank hinterließ die dafür verantwortliche Gewinnwarnung "viel verbrannte Erde", doch vorbörslich zeichnet sich zumindest eine Stabilisierung ab. Auf der Plattform Tradegate wurden die Papiere am Dienstag 1,7 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs gehandelt. Die Aktie war am Vortag im späten Nachmittagshandel um 18 Prozent eingebrochen.

Gerresheimer erwartet schwächere Geschäfte bis 2025. Der Verpackungshersteller begründete die Gewinnwarnung am Montagnachmittag mit einer überraschend langsamen Markterholung und einem Produktionsstopp infolge einer Überschwemmung. Analyst Sven Kürten von der DZ Bank betonte, die Gründe überzeugten nicht wirklich. Er nahm die Enttäuschung zum Anlass, um seine bisherige Kaufempfehlung aufzugeben. Das Management habe bis zuletzt stets die Erreichbarkeit der diesjährigen operativen Gewinnprognose betont.