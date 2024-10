Masdar beschleunigt die Expansion im Bereich der erneuerbaren Energien in den USA und schließt den Erwerb von 50 % der Anteile an Terra-Gen ab

Masdars gemeinsamer Besitz von Terra-Gen zeigt langfristiges Engagement für Investitionen und die Unterstützung der Energiewende in den USA

Das Brutto-Betriebsportfolio von Terra-Gen umfasst 3,8 GW an Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten, einschließlich 5,1 GWh an Energiespeicheranlagen an 30 Standorten für erneuerbare Energien

Terra-Gen's 12GW+ Pipeline umfasst einen neuen Windpark und einen neuen Solarpark, der 2025 in Betrieb gehen soll

ABU DHABI, VAE,, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar ("Masdar"), das Kraftwerk für saubere Energie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gab heute den Abschluss der Übernahme einer 50-prozentigen Beteiligung an Terra-Gen Power Holdings II, LLC ("Terra-Gen" oder "das Unternehmen"), einem der größten unabhängigen Erzeuger erneuerbarer Energien in den Vereinigten Staaten, von Energy Capital Partners ("ECP") bekannt.

ECP, einer der größten Privatinvestoren in den Bereichen Energie und erneuerbare Energien in den Vereinigten Staaten, hat sich im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion vollständig von seiner Position in Terra-Gen getrennt. Igneo Infrastructure Partners ("Igneo"), ein globaler Infrastruktur-Investmentmanager, behält seine bestehende 50-Prozent-Beteiligung an Terra-Gen.

Das Geschäft ist eine der größten Transaktionen von Masdar und festigt die Position von Masdar in den USA. Masdar ist erst 2019 in den Markt eingetreten und hat eine langjährige Erfahrung in der Finanzierung, Entwicklung, dem Besitz und dem Betrieb von sauberen Energieprojekten in den USA. Vor der Übernahme von Terra-Gen verfügte das US-Portfolio an Wind-, Solar- und Speicherkapazitäten im Versorgungsbereich über eine Erzeugungskapazität von mehr als 1,4 GW. Der US-Markt und die skalierbare Plattform von Terra-Gen werden eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des Plans von Masdar spielen, bis 2030 eine Kapazität von 100 GW in seinem globalen Portfolio an erneuerbaren Energien aufzubauen.

Das Brutto-Betriebsportfolio von Terra-Gen umfasst derzeit 3,8 GW an Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten, einschließlich 5,1 GWh an Energiespeicheranlagen an 30 Standorten für erneuerbare Energien in den USA, vorwiegend in Kalifornien und Texas.

Terra-Gen entwickelt derzeit mehr als 12 GW an Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten in den USA. Zu seinen Entwicklungsaktivitäten gehören Projekte in Kalifornien, Texas und New York. Die Projektpipeline umfasst 386 MW an Windkraft- und Solarenergieanlagen in Texas und Kalifornien sowie 512 MWh an Energiespeicheranlagen in Kalifornien, deren kommerzieller Betrieb für 2025 vorgesehen ist.