Chance von 121,96 Prozent p.a.!

Der bis November 2021 erfolgte Hochlauf des Aktienkurses von ASML wich in weiterer Folge einer Konsolidierungsphase, die bis Oktober 2023 andauerte. Danach setzte der Kurs zu einem finalen Hochlauf an und markierte am 11. Juli 2024 das Allzeithoch auf dem Level von 1021,80 Euro. Schon am 17. Juli sorgte die Veröffentlichung der Quartalszahlen für einen Kurseinbruch im Ausmaß von 15 Prozent. Auch danach verharrte die Volatilität auf hohem Niveau, was dem hohen KGV geschuldet ist. Wächst das Unternehmen schnell, ist auch ein höheres KGV tragbar. Kommen aber bei den Marktteilnehmern Zweifel bezüglich des Wachstums auf, werden Abverkäufe ausgelöst, was eine Erhöhung der Volatilität befeuert. Trotz des Verkaufsdrucks seit dem Allzeithoch konnte die Unterstützung am Level von 686,80 Euro zweimal verteidigt werden. Aktuell ist ausgehend von dieser Unterstützung eine Absetzbewegung nach oben erkennbar. Am gestrigen Handelstag verhielten sich die Anleger im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten vom kommenden Freitag vorsichtig. Auch die erwarteten Äußerungen von Entscheidungsträgern der Federal Reserve im Laufe der Woche lassen die Marktteilnehmer konservativ vorgehen. Aus heutiger Sicht sollte aber die Unterstützungszone zwischen 686,80 Euro und 624,70 Euro durch mögliche Abverkäufe in den nächsten Tagen kaum durchbrochen werden.

ASML Holding NV (Tageschart in Euro) Tendenz: