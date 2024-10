KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand trübt sich noch weiter ein

KfW Research: Stimmung im Mittelstand trübt sich noch weiter ein Frankfurt am Main (ots) -



- KfW-ifo-Geschäftsklima sinkt den fünften Monat in Folge - Großunternehmen bewerten ihre Lage deutlich schlechter als der Mittelstand - Viele Unternehmen rechnen mit Beschäftigungsabbau



Die Stimmung unter den kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland ist weiter im Abwärtstrend. Das Geschäftsklima hat sich im September zum fünften Mal in Folge auf nun minus 19,4 Punkte verschlechtert und notiert fast so niedrig wie auf dem Höhepunkt der Energiekrise im Herbst 2022. Immerhin hat sich das Tempo der Stimmungseintrübung im Mittelstand mit einem Minus von 0,6 Zählern zum Vormonat etwas verlangsamt.