Treatment.com AI präsentiert das Unternehmen auf der Cantech Letter Konferenz 2024 in Toronto, Ontario

Vancouver, BC – 1. Oktober 2024 – Treatment.com AI Inc. („Treatment AI“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EYD8 – CSE: TRUE – OTC: TREIF), freut sich, die Teilnahme an der bevorstehenden Cantech Letter Investment Conference am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024, in Toronto, Ontario, bekannt zu geben. Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI, wird an der Konferenz teilnehmen, eine Investorenpräsentation halten und an geplanten Einzelgesprächen mit Investoren auf der Konferenz teilnehmen.



2024 Cantech Letter Conference



Datum: Mittwoch, 9. Oktober 2024

Uhrzeit: 11:00 Uhr Eastern Time in Track 1

Ort: Arcadian Loft, 8. Stock, 401 Bay Street, Toronto, ON

Kontakt: tara@cantechletter.com zur Anmeldung

Weitere Informationen: https://www.cantechletter.com/conference/



Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI, kommentierte: „Wir freuen uns darauf, auf der Cantech zu präsentieren, einer großartigen Konferenz, die eine gute Gelegenheit bietet, mit Investoren, Analysten und der Investment-Community zu sprechen. Das Gesundheitssystem steht kurz vor einer umfassenden Modernisierung, und wir glauben, dass unsere firmeneigene Plattform dazu beitragen kann, Ineffizienzen zu reduzieren, den Verwaltungsaufwand zu verringern und letztlich den Zugang und die Versorgung der Patienten zu verbessern.“



Dr. Essam Hamza wird am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024, auch persönliche Einzelgespräche am Konferenzort führen. Um Einzelgespräche mit Investoren von Treatment zu vereinbaren und an der Cantech Letter Conference 2024 teilzunehmen, wenden Sie sich bitte an Tara Whittet unter tara@cantechletter.com. Die Einzelgespräche werden persönlich am Konferenzort geführt: Arcadian Loft, Toronto.



Über die Cantech Letter Conference



Die Cantech Letter Conference, die als Kanadas wichtigste Veranstaltung für Technologieinvestitionen gilt, bietet aufstrebenden Technologieunternehmen die einzigartige Gelegenheit, ihre Innovationen und Wachstumsstrategien zu präsentieren und an individuellen Einzelgesprächen mit potenziellen Investoren und Kapitalmarktexperten teilzunehmen. Die Konferenz dient als Drehscheibe für Networking, Wissensaustausch und Investitionsmöglichkeiten und bietet darüber hinaus Podiumsdiskussionen mit Branchenexperten, die Einblicke in aktuelle Trends, Herausforderungen und Chancen im Technologiesektor bieten.