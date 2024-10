TaylorMade Golf reduziert Anzahl der Etikettendateien und erhöht Etikettiergenauigkeit mit TEKLYNX

Zuvor verursachten Softwarebeschränkungen und mangelnde Flexibilität zu Ineffizienzen, doppelten Etiketten und verschwendetem Etikettenmaterial – zwischen 25 % und 50 % des gesamten verwendeten Etikettenmaterials wurden verschwendet. Außerdem war die bisherige Lösung für die Etikettenerstellung auf lineare Barcodes beschränkt und unterstützte weitere erforderliche Barcodetypen wie GS1- und 2D-Barcodes nicht. Die geschätzte Etikettiergenauigkeit lag bei 85 %, sodass noch Raum für Verbesserungen blieb.

Nach der Einführung von CODESOFT und SENTINEL hat TaylorMade:

die Etikettiergenauigkeit von 85 % auf 99 % erhöht

die Anzahl von Etikettendateien durch Vorlagen verringert

die Gesamtkosten für Ausrüstung um 50 % reduziert

Kundenzufriedenheit und Service Levels um 50 % verbessert

TaylorMade wollte eine bessere Kontrolle und eine individuellere Gestaltung des Etikettierprozesses. Die Entscheidung für CODESOFT und SENTINEL ermöglichte genau das. TaylorMade verfügt derzeit über fünf SENTINEL-Installationen weltweit und hat die Möglichkeit, auf einer unbegrenzten Anzahl von Druckern im gesamten Unternehmen zu drucken.

„Mit seinen innovativen Lösungen hat TEKLYNX TaylorMade in die Lage versetzt, seine Etikettierungsprozesse intern zu managen, was zu mehr Flexibilität, geringeren Kosten und einer geringeren Abhängigkeit von externen Anbietern führt", so Thierry Mauger, President von TEKLYNX International. „Die Verbesserungen bei Effizienz, Genauigkeit und Kundenzufriedenheit untermauern die Position von TEKLYNX als wertvoller Partner für den anhaltenden Geschäftserfolg von TaylorMade und wir freuen uns auf die nächsten Projekte."

Weitere Informationen über die Lösungen für Etikettenerstellung und Druckautomatisierung von TEKLYNX finden Sie auf teklynx.com.

Informationen zu TEKLYNX International

TEKLYNX International sorgt für besser funktionierende Lieferketten. Heute vertrauen mehr als 750.000 Unternehmen in mehr als 170 Ländern auf integrierte Barcodes und RFID-Etikettendesign-Lösungen von TEKLYNX sowie den Menschen hinter den Lösungen, um Barcode-Etikettierungsvorgänge effizient, präzise, sicher und branchenkonform zu gestalten. Um mehr darüber zu erfahren, wie die TEKLYNX-Community Unternehmen aller Branchen weltweit unterstützt, besuchen Sie teklynx.com oder rufen Sie TEKLYNX in Ihrer Region an. Barcode Better mit TEKLYNX.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1736243/4874370/TEKLYNX_International_Barcode.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/taylormade-golf-reduziert-anzahl-der-etikettendateien-und-erhoht-etikettiergenauigkeit-mit-teklynx-302246998.html