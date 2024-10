Barclays hebt Ziel für Lufthansa auf 9,50 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Seine am Markt "konträre Empfehlung" baue darauf, dass eine dritte Gewinnwarnung vermieden werden könne, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein Kapitalmarkttag Ende November dürfte Vertrauen in den Technik-Bereich mit seinen Instandhaltungsdienstleistungen (MRO) aufbauen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2024 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2024 / 03:00 / GMT