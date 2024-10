CEOs stellen sich gesellschaftlichen Herausforderungen / Globale CEO-Studie von Egon Zehnder zeigt, dass CEOs stärkere Veränderungen erwarten und auf den Aufbau der eigenen Unternehmenskultur setzen

Berlin (ots) - Weltweit erwarten CEOs massive und systemische Veränderungen in

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und sie wollen Verantwortung dafür

übernehmen, diesen Wandel zu gestalten - auch über das eigene Unternehmen

hinaus.



Das zeigen die Ergebnisse des aktuellen Global CEO Survey, den die

Leadership-Advisory-Unternehmen Egon Zehnder heute im Rahmen des Global Dialogue

in Berlin vorgestellt hat. Das Gipfeltreffen von Führungspersönlichkeiten aus

Wirtschaft, Politik und Wissenschaft stand unter dem Motto "Building Common

Ground". Ziel der Dialogplattform ist es, in Zeiten globaler Volatilität und

Fragmentierung neue Wege der Zusammenarbeit zu erkunden.





Der Global CEO Survey von Egon Zehnder, für den mehr als 470 CEOs aus der ganzenWelt befragt wurden, zeigt: Führungspersönlichkeiten der Wirtschaft definierenihre Rolle in dieser Zusammenarbeit neu.Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:95 Prozent der CEOs erwarten für das nächste Jahrzehnt bedeutende, systemischeVeränderungen in den Bereichen Wirtschaft, Geopolitik, Energie und Technologie.80 Prozent der CEOs sehen sich in einer Führungsrolle, die über dieVerantwortung für das eigene Unternehmen hinausgeht. Sie positionieren sich alsSchlüsselakteure bei der Gestaltung neuer, komplexer gesellschaftlicherRealitäten.Die Mehrheit der CEOs ist zudem optimistisch, dass sie eine gemeinsameHandlungsbasis mit anderen Stakeholdern finden kann. Dabei erwarten dieFührungspersönlichkeiten, dass insbesondere der Klimawandel zur gemeinsamenGestaltungsaufgabe wird (32 Prozent), gefolgt von der Regulierung der KI (30Prozent) und der Förderung einer gerechteren Weltwirtschaft (13 Prozent)."Politische Veränderungen, einschließlich des besorgniserregenden Aufstiegsrechter Bewegungen, werden für CEOs zunehmend relevant. Die Förderung desDialogs zwischen Führungskräften aus Wirtschaft und Politik ist daher wichtigerdenn je", sagte Lars-Hendrik Röller, Gründer und Chair des Berlin GlobalDialogue.Dabei fällt auf: CEOs deutscher Unternehmen sehen sich besonders häufig in derVerantwortung, dort einzugreifen, wo die Politik keine Lösungen findet. Währendnur 12 Prozent der globalen CEOs es als ihre Aufgabe ansehen, genau dort tätigzu werden, wo die Politik an ihre Grenzen stößt, sind es in Deutschland 21Prozent. Zugleich sind deutsche CEOs im internationalen Vergleich besondersbesorgt, was die geopolitische Instabilität angeht. Für sie zählt die fragileweltpolitische Lage zu den Top 3 der kritischsten Herausforderungen für ihrUnternehmen.Einigkeit herrscht hingegen bei der Frage, was die wichtigsten Kompetenzen sind,die CEOs zur Bewältigung der bevorstehenden Herausforderungen und der