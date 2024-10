Neuraxpharm / Neuraxpharm expandiert in den Nahen Osten / Führende ...

Neuraxpharm expandiert in den Nahen Osten / Führende Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems, darunter Briumvi (Ublituximab), in neuen Märkten (FOTO)

Langenfeld (Rheinland)/Barcelona/Dubai (ots) - Die Neuraxpharm-Gruppe, ein führendes europäisches Pharmaunternehmen mit Fokus auf der Behandlung von Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (ZNS), kündigt die Gründung von Neuraxpharm Middle East an. Diese neue Niederlassung wird die sechs Mitgliedsstaaten des Golf-Kooperationsrats (GCC) - Königreich Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), Bahrain, Kuwait, Oman und Katar - abdecken und setzt damit die internationale Expansion des Unternehmens fort.

Der Schritt in den Nahen Osten folgt auf die Eröffnung von Niederlassungen in Brasilien und Mexiko im Jahr 2023. Damit ist Neuraxpharm inzwischen in mehr als 20 europäischen Ländern vertreten und verfügt zusätzlich über ein globales Vertriebsnetzwerk.