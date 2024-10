ROUNDUP Tochter von Siemens Energy will Millionen in US-Verfahren zahlen Eine US-Tochterfirma von Siemens Energy will in den USA 104 Millionen Dollar zahlen, um Ermittlungen zum Schummeln bei einer Auftragsbewerbung zu beenden. Darauf hat sich das Unternehmen mit dem US-Justizministerium geeinigt, wie es auf Anfrage …